Le terze prove libere del Gran Premio di Montecarlo sono iniziate con un bel colpo di scena. Sebastian Vettel è finito contro le barriere a seguito di un bloccaggio dell'anteriore destro, in uscita dalla Santa Devota. Dinamica simile a quella del compagno Charles Leclerc durante il weekend del GP di Baku. Grazie al lavoro serrato dei meccanici nel box Ferrari per riportare in pista la sua SF90, non c'è stata per il tedesco nessuna conseguenza per la sessione delle qualifiche.

Le immagini dei meccanici al lavoro nel box Ferrari