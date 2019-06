"Sono incazzato perché Hamilton aveva un passo gara più veloce, ma noi abbiamo tagliato per primi il traguardo". Sebastian Vettel è visibilmente deluso dopo la vittoria sfumata in Canada a causa della penalità di 5 secondi per una manovra sul britannico della Mercedes. "Stavo cercando di sopravvivere e di tenere la macchina in pista, ho dovuto riprendere il controllo della macchina, non avrei potuto fare niente di diverso. Sono finito sull'erba, le gomme erano sporche, ho avuto la fortuna di non girarmi. Non sapevo dove fosse Hamilton, in quel momento era già difficile per me riprendere il controllo della Ferrari. Ho lottato con il coltello tra i denti per tutta la gara. In questo momento non penso al titolo, so solo che noi meritavamo di vincere, questo è anche il parere del pubblico. Questa decisione non fa bene al nostro sport, si è trattato solo di una manovra regolare in pista".