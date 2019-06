Ancora un'altra doppietta Mercedes, con Charles Leclerc a completare il podio a Le Castellet nel Gran Premio di Francia. Quinto posto per Sebastian Vettel che è riuscito all'ultimo giro a conquistare il punto aggiuntivo del giro veloce, unica consolazione in un weekend da dimenticare per il tedesco. "Cosa salvo di questo GP? Almeno il terzo posto di Leclerc, ma se non fosse stata per la difficoltà in gara di Bottas noi non abbiamo il potenziale per battere le Mercedes". Così il ferrarista ha commentato senza nascondere la delusione la sua prestazione in gara. "Hamilton ha avuto un'altra gara facile e purtroppo la nostra macchina non è ancora abbastanza forte per competere con loro. So che tutto il Maranello lavora duramente con grande pressione e sopratutto passione, spero vada meglio in Austria" ha concluso.