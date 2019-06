Non è stato solo il duello per il secondo posto tra Bottas e Leclerc, ad accendere il finale del GP di Francia: bagarre anche per la zona punti, protagonisti Norris, Raikkonen e Ricciardo. Quest'ultimo, arrivato settimo al traguardo, è stato beffato nel post gara. I commissari lo hanno infatti penalizzato per un totale di 10 secondi: 5 per essere rientrato in pista in maniera non sicura, costringendo Norris fuori dal tracciato; altri 5 per aver sorpassato Raikkonen in maniera illecita, sfruttando una porzione di asfalto esterno alla pista. Ricciardo è così scivolato dalla settima all'undicesima posizione, e ha perso 3 punti sulla patente: 2 per la manovra su Norris; 1 per quella su Raikkonen. 7° Kimi, alle sue spalle completano la top ten Hulkenberg, Norris e Gasly.