Una partita a biliardino tra Sebastian Vettel e il team di Sky Sport composto da Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Davide Valsecchi, può rivelarsi un'ottima occasione per intervistare il quattro volte campione del mondo. Tanti i temi affrontati, dall'andamento della Ferrari in questa stagione, ai sogni non ancora realizzati. La Rossa di Maranello si era rivelata fortissima nei test invernali a Barcellona e l'evoluzione che ha preso il campionato 2019 ha sorpreso tutti: "Avevamo ottime sensazioni in Spagna, la macchina si comportava molto bene. Credo che dall'Australia quelle sensazioni non ci siano più state. Guardando indietro forse era per le condizioni, nei test faceva molto freddo e le gomme erano nella giusta finestra di utilizzo. Semplicemente da allora abbiamo sofferto di più. Abbiamo fatto progressi con l'assetto della macchina, ma non siamo dove dovremmo. La Mercedes è più veloce di noi, dobbiamo recuperare e ritrovare il feeling giusto. Nei test era come se potessimo fare quello che volevamo, adesso è la macchina che comanda, a volte, e non io".