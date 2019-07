Lewis Hamilton, sempre Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes ha vinto anche l'edizione 2019 del GP della Gran Bretagna. Grazie a questo successo, il campione del mondo in carica diventa il primo pilota della storia a fare suo per sei volte il gran premio del suo Paese. Hamilton consolida ulteriormente la prima posizione nella classifica piloti. La Mercedes ottiene anche il secondo posto con Bottas, che era partito in pole position. Terzo posto per il giovane Charles Leclerc, che con la Ferrari quest'anno sta ottenendo ottimi risultati a conferma del suo talento. Male invece l'altro ferrarista, Sebastian Vettel, solo 16esimo anche per via di una penalità di 10 secondi per aver tamponato l'auto di Verstappen. L'episodio che cambia l'andamento della gara arriva al giro 21, quando Giovinazzi va sulla ghiaia con l'Afa Romeo Racing: gara finita per lui e necessario l'ingresso della safety car. E' la situaione che di fatto spiana la strada alla vittoria di Hamilton: il britannico si ferma per il cambio gomme (Bottas invece lo aveva già effettuato e così rimasto frenato). Lewis a questo punto va al comando e lì resta fino alla bandiera a scacchi. Sono anche gli attimi in cui s'innesca il duello tra Verstappen e Leclerc: battaglia durata circa quindici giri. I piloti di Red Bull e Ferrari (così come accaduto in Austria) non si sono risparmiati superandosi più volte, per poi ritrovarsi insieme in pit-lane al primo cambio gomme. E’ il momento decisivo del loro acceso confronto: alla fine è stato il secondo pit a risultare determinante, azzeccato quello per l'olandese, sbagliato (e in ritardo) quello di Leclerc. Ma non è finita. Il monegasco è protagonista più tardi di un super sorpasso su Gasly e alla fine chiude terzo grazie al contatto tra Vettel e Verstappen.



Di seguito tempi e cronaca