E’ una Mercedes che brilla, ma che per ora non ha fatto il vuoto tra sé e gli avversari, almeno nella simulazione del giro da qualifica. Valtteri Bottas è stato il più veloce, fin da subito a suo agio con la sua W10 tra le curve del circuito di Silverstone nonostante asfalto e vento chiamassero all’errore. Piccole sbavature che ha fatto anche Lewis Hamilton che si è piazzato comunque a 69 millesimi dal compagno. Ma il padrone di casa è lui e lo ha messo ben in evidenza nella simulazione gara, impressionante nei tempi e costantemente più veloce di qualsiasi altro pilota in pista. Ed è proprio lì, nel lavoro di preparazione alla gara di domenica, che la Ferrari ha faticato come non mai: più lenta della Mercedes – a tratti – anche di due secondi, più lenta persino della McLaren di Lando Norris. Leclerc e Vettel ma non solo loro, anzi, tutti tranne i due piloti delle frecce d’argento hanno sofferto con le gomme, soprattutto l’anteriore sinistra.Nonostante il terzo tempo di Charles Leclerc che nel giro veloce si è comunque portato a 0due decimi da Bottas, è una Ferrari che si è ritrovata assorbita dal resto del gruppo, e che per affrontare il resto del fine settimana in modo più consistente dovrà trovare un’altra strada. Per migliorare soprattutto l’ultimo settore della pista, dove Bottas ha rifilato mezzo secondo a Leclerc. Ha faticato anche Verstappen, mentre hanno sorpreso Gasly e ancora una volta Norris. Tutti candidati protagonisti al film della domenica, mentre per la qualifica la sfida potrebbe essere in famiglia – tra Bottas e Hamilton – a meno di un improvviso lampo rosso.