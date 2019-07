“Le sensazioni? Non sono buone, siamo scivolati tanto in pista, non sono molto contento del bilanciamento, sia nella prima che nella seconda sessione. Abbiamo ancora molto lavoro da fare". Max Verstappen insoddisfatto dal suo venerdì a Silverstone chiuso con il settimo posto. “Un buon passo gara per impensierire la Mercedes? Non so, non ho ancora avuto modo di vedere i tempi degli altri ma da parte mia, con il bilanciamento che non era buono, non è l’ideale per il passo gara, anche con tanto carburante”, ha aggiunto il pilota della Red Bull. E sul graining all'anteriore sinistra: "Sicuramente qui tutti hanno problemi perché ci sono tante curve con alta energia".