Una coppia inedita, Fabio Rovazzi e Charles Leclerc. Una Ferrari, che per l'occasione si è trasformata in una triposto, e la pista di Fiorano a fare da cornice. Potrebbe sembrare la sceneggiatura di un nuovo video musicale del regista ma è tutto reale. Rovazzi, in compagnia della fidanzata, è stato ospite a Maranello grazie a un evento ideato da Mission Winnow, principale sponsor Ferrari, che ha dato la possibilità a diversi vip e non, di girare in pista a bordo della triposto della Rossa pilotata eccezionalmente dal monegasco. Salire a bordo con il numero 16 a 300 all'ora è sicuramente stata una grande prova di coraggio e adrenalina per il cantante italiano che, nel corso della giornata trascorsa in circuito, ha anche avuto la possibilità di fare delle prove di pit stop e ha poi scherzato con Leclerc: "Ci abbiamo impiegato 8 secondi a fare il pit stop, direi che la prossima gara possiamo partecipare come parte del team".