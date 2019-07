L'irriverenza di Daniel Ricciardo è cosa ormai nota nel paddock della F1 e trova sempre occasione per manifestarsi durante i weekend di Gran Premi con siparietti divertenti. L'ultimo risale a Silverstone, quando il pilota della Renault ha "disturbato" il collega Carlos Sainz nel corso di un'intervista con una televisione spagnola. L'ha colpito con un pugno nelle parti intime mentre passava per rientrare ai box. Il team della McLaren ha subito colto l'ironia del gesto dell'australiano e la risposta non si è fatta attendere. Come documentato dalle Stories Instagram dello spagnolo, il team inglese è corso ai ripari regalando al proprio pilota una protezione "anti-Ricciardo" per proteggere i gioielli di famiglia dai suoi prossimi colpi di testa. Ricciardo è così... Dopo aver provocato la risata contagiosa di Lando Norris alla conferenza stampa in Gran Bretagna ed essere stato protagonista della scenetta con Sainz, resta solo da chiederci chi sarà la prossima vittima del driver più simpatico del paddock.