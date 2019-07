Reduce dall'ottava piazza del Gran Premio di Silverstone, Kimi Raikkonen si è concesso il meritato relax in compagnia della sua famiglia prima di scendere in pista per il prossimo weekend a Hockenheim. Il pilota dell'Alfa Romeo è conosciuto per sfoggiare spesso un atteggiamento schivo, che negli anni gli ha attribuito l'appellativo di Iceman, uomo di ghiaccio. Ma Raikkonen è famoso anche per il suo grande senso dell'umorismo e per condividere sui suoi canali social attimi della sua vita quotidiana. E non si è smentito durante le vacanze nella sua dimora in Svizzera, dove si è fatto immortalare nell'esecuzione di un tuffo pazzo. Il finlandese, con la stessa destrezza di una scimmietta - come lui stesso ironicamente ha commentato su Instagram - si è arrampicato su una parete adiacente alla piscina, per poi, con uno slancio, realizzare un tuffo spericolato sotto gli occhi della famiglia che lo guardava a bordo piscina. Una grande prova di abilità a dimostrazione del fatto che Kimi, nonostante una stagione tutta in salita con la sua Alfa Romeo, non abbia perso lo spirito di divertimento.