Pit-stop #11 - 24.07.2019<br>Hockenheim 🇩🇪 arriviamo!<br>Eccoci! Pronti per un nuovo viaggio. Arrivati al giro di boa, metà stagione esatta. Li dove lo scorso anno Vettel, a casa sua, forse, perse la fiducia per il proseguo dal campionato. E dove, quest’anno, sempre a casa sua, è chiamato a ritrovare quella fiducia che in Inghilterra gli è mancata. Insomma, un cerchio che potrebbe interrompersi per ripartire pieno di energie positive... le stesse che ci mettiamo noi ad ogni gara!<br>Si va! Ci vediamo in Germania!