L'ultimo GP in cui entrambe le Ferrari non si erano qualificate nei primi 9 era Silverstone 2014: Alonso 16° e Raikkonen 18° (meteo variabile in qualifica). L'ultima in cui partirono per penalità al di fuori dei primi 9: USA 2015 (Vettel 13°, Raikkonen 18°: sostituzione Power Unit).