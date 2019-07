Sebastian Vettel torna a Hockenheim, su un circuito in cui non ha mai vinto e dove l'anno scorso perse una grande occasione uscendo fuori pista e cambiando il corso del suo Mondiale, che fino a quel momento dominava davanti a Lewis Hamilton. Dopo il tamponamento a Silverstone ai danni di Max Verstappen, il tedesco è chiamato al riscatto, tornando protagonista nella gara di casa, al suo decimo GP in Germania. Nel corso della conferenza stampa del giovedì, il ferrarista appare ottimista, pur consapevole che c'è ancora tanto lavoro da fare per mettere a punto la SF90: "Ci sono state volte in cui le cose andavano molto bene e altre no. Ma è normale perché cambiano piste e condizioni. Dopo le prime gare abbiamo avuto un quadro più chiaro sulle prestazioni e su cosa mancava. Abbiamo fatto progressi ma non siamo competitivi come vorremmo. Ma siamo sulla strada giusta". Vettel ha anche parlato delle Mercedes e della lotta con la Red Bull: "Le Frecce d'Argento hanno un vantaggio su tutti ed è chiaro. Sembrano faticare dove il degrado delle gomme è più alto ma dal punto di vista della velocità pura sono loro il riferimento. Lo sono per me e per noi. Con Red Bull abbiamo lottato in alcune gare, ma è la Mercedes il riferimento". "Non so per quanto resterò in F1. Ma adoro gareggiare, la F1 fornisce le macchine più veloci e la gioia che provo è sempre la stessa. Come la motivazione e gli obiettivi che mi sono prefissati con la Ferrari. Questi i fattori che decideranno se resterò a lungo o meno in F1"