Hamilton e Verstappen molto simili

Confrontando le velocità nei vari punti del tracciato tra i primi due classificati nella giornata odierna scopriamo che per gran parte del giro le prestazioni della Red Bull di Max Verstappen e della Mercedes di Lewis Hamilton sono molto simili. Nella prima parte del tracciato in special modo, i due piloti si alternano dal punto di vista della prestazione velocistica. Hamilton riesce ad estrarre più potenziale dalla sua vettura in curva 6 (il tornantino), e soprattutto in curva 12 con una punta velocistica di 10 km/h superiore al suo giovane rivale olandese. Curva 12 si è dimostrata in questi giorni determinante rispetto al tempo finale sul giro essendo una curva dove contano coraggio e doti della macchina. È proprio questa la curva in cui Hamilton riesce a fare maggiormente la differenza, guadagnando quel gap che gli consentirà di partire al palo domani.

Raikkonen soffre nel misto ma che velocità!

Come anticipato però dal punto di vista di efficienza e velocità di punta, in assenza del team del cavallino sono i suoi propulsori ad impressionare. Kimi Raikkonen infatti nel primo settore e nel secondo settore tiene il passo dei primi 2 classificati di oggi, grazie alle doti velocistiche della sua monoposto. Basti guardare che nei due punti più veloce del giro è il finlandese ad ottenere la velocità più alta con 318 km/h alla staccata di curva 2 e ben 334 km/h prima della staccata di curva 6. Questi numeri sono da sottolineare maggiormente se si considerano le difficoltà in curva della sua monoposto, che costringono Raikkonen a “partire” nei rettilinei sempre in svantaggio rispetto agli avversari. Il curvone parabolico è l’esempio principale con Raikkonen che lascia curva 2 ben 10 km/h più lento di Lewis Hamilton ma arriva alla staccata addirittura 9 km/h più veloce. Ancora alla staccata di curva 8 l’Alfa Sauber numero 7 è la più veloce del trio con 289 km/h. Nulla può poi “KR7” da lì in avanti, con l’inizio della parte guidata del tracciato, specialmente nella sopra citata curva 12 dove lascerà per strada molto tempo, ma una prestazione maiuscola la sua, all’interno, peraltro, di un centro gruppo combattutissimo e sempre divertente. Si prospetta una gara davvero interessante, con le Ferrari che vorranno rimontare, una RedBull che potrebbe mettere seriamente in difficoltà Mercedes e un Raikkonen che sembra non sentire minimamente l’età.