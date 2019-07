Gara bagnata a Hockenheim, ma Lewis Hamilton finisce all’asciutto. Niente punti per il campione del mondo in carica, che chiude 11° il Gran Premio di Germania. Incidente con penalità e un lungo in curva 1 per l’inglese, che per la prima volta in stagione non riesce a muovere la classifica piloti. "Non è stato un week end facile – esordisce il cinque volte campione del mondo -. Non mi sono sentito bene (ha corso con l'influenza, ndr). Semplicemente non era il nostro week end". Per il pilota della Mercedes è arrivato anche un errore non da lui. "Il mio ultimo testacoda è stato un errore, può succedere – prosegue Hamilton -. Quando le gare sono bagnate sono molto impegnative, sia fisicamente che mentalmente".

La strategia sbagliata

"Il punto di svolta della gara è stato quando mi hanno montato le slick, anche se fuori era ancora umido. Di solito il team sulla tattica è più bravo di me, ma io vedevo che la pioggia stava aumentando - spiega il britannico -. Eravamo in testa e stavamo controllando la gara, poi è iniziato un effetto domino che ci ha fatto perdere la vittoria. Si vince e perde insieme e questo ci fa capire quanto è facile perdere una corsa". Il leader del Mondiale ha corso con l’influenza: "Andrò a casa e mi riposerò, la salute è importante – conclude Hamilton -. Ora cancellerò tutto quello che è successo in questi giorni".