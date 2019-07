"È un risultato incredibile per la Toro Rosso e per me è stupendo poter tornare sul podio". Un Daniil Kvyat al settimo cielo commenta così uno straordinario terzo posto ottenuto al Gran Premio di Germania. In una gara caotica e condizionata dalla pioggia, il russo porta sul podio il team di Faenza "Ho realizzato un sogno. Dopo tanti anni riporto il mio team sul podio. Un piacere guidare questa macchina. È stata una gara folle, come un film, una vera commedia nera - ha aggiunto Kvyat - Ma alla fine è andata davvero bene. Ieri è nata anche mia figlia e sono felicissimo di tutto questo".