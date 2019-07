E' proprio il caso di dirlo, la fortuna non sta girando a favore della Renault, a poche ore dalla fine del Gran Premio della Germania. Un camion del team francese si è schiantato in autostrada mentre si stava dirigendo in Ungheria, dove domenica 4 agosto si correrà la dodicesima gara del Mondiale di Formula 1. Il truck è uscito fuori strada vicino alla città di Gyor, nel nord-ovest dell'Ungheria. Fortunatamente l'autista, come ha confermato la Renualt, è stato liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco e trasferito in ospedale senza riportare gravi conseguenze. Non c'è proprio pace per la scuderia francese che ha terminato la gara a Hockenheim con entrambi i ritiri dei suoi piloti. Prima Ricciardo, al 15esimo giro, a causa di un problema al motore, ha abbandonato la competizione immerso in una nube di fumo. Poi è toccato anche a Hulkenberg, vittima di curva 16, come Leclerc, Hamilton e Raikkonen. Il tedesco è finito contro le barriere perdendo il controllo della vettura su un asfalto molto scivoloso. Non certo un bel periodo per Renault che, dopo la Germania, è scesa nel campionato costruttori al sesto posto.

Il comunicato della Renault

" Il conducente, che guidava nei rispetto delle leggi, è stato estratto dal veicolo. È cosciente, e non ha riportato gravi ferite. È stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente".