La gioia infinita di Max Verstappen e il sorriso ritrovato di Sebastian Vettel. Finisce così la corsa delle sorprese ad Hockenheim sconvolta da una pioggia tanto infida quanto intermittente: un Gran Premio di Germania che alla bandiera scacchi premia la prestante Red Bull del giovane e terribile olandese, ma soprattutto la Ferrari del quattro volte campione del mondo che dopo il disastro delle qualifiche riesce a rimontare dall'ultima alla seconda posizione di fronte al suo pubblico e a pochi chilometri da casa. Niente da fare invece per Charles Leclerc, tradito dall'asfalto scivoloso e fuori a metà gara. In pista peggio è andata alla Mercedes fuori all'ultimo con Valtteri Bottas in lotta per il podio e solo undicesima con Lewis Hamilton frenato da una serie di contrattempi tra uscite di pista e penalità. Nel post gara, però, la penalità di 30 secondi inflitta ad entrambe le Alfa Romeo, ha portato in zona punti il britannico leader del Mondiale. Grande festa per la Toro Rosso e Daniil Kvyat, il pilota russo cresciuto a Roma che a poche ore dalla nascita della prima figlia, Penelope, ha conquistato un gran terzo posto per una domenica che non dimenticherà facilmente. Fa festa anche Robert Kubica: la penalità dell'Alfa gli ha consegnato il primo storico punto di questa stagione.

Classifica piloti