Per questo fine settimana Pirelli mette a disposizione dei piloti le mescole C2, C3 e C4, ovvero la fascia intermedia della gamma disponibile per questa stagione. Gli pneumatici, su questa tipologia di circuito, sono molto sollecitati longitudinalmente in frenata, in uscita di curva (trazione) e lateralmente nei bruschi cambi di direzione. Come di consueto i team hanno deciso di puntare prevalentemente sulle medie e le soft scegliendo pochissimi treni di hard. Ferrari e Mercedes hanno scelto di diversificare le strategie, con Hamilton e Vettel che avranno a disposizione 2 set di hard, mentre, Bottas e Leclerc, ne avranno solo 1 ma disporranno di 1 treno in più di hard. Questo sta a significare che, durante le libere, verrà fatto un lavoro diversificato nei team in quanto Hamilton e Vettel effettueranno le simulazioni gara con soft e hard mentre Bottas e Leclerc utilizzeranno le soft e le medie. In casa Red Bull è stato deciso di portare in pista 1 solo set di hard, quello obbligatorio da portare in gara. Quindi né Verstappen e né Gasly potranno raccogliere dati utili durante le libere con questa tipologia di gomma.