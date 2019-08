Prove libere poco indicative quelle che si sono disputate nella giornata odierna sul tracciato ungherese di Budapest. La prima sessione, disputata su una pista molto scivolosa è stata sicuramente più indicativa rispetto a quella pomeridiana visto che, dopo 25 minuti di libere è iniziata a scendere una pioggia leggera che non ha permesso ai piloti di migliorare i tempi del mattino. Da quello che si è visto oggi, Mercedes, dopo il disastroso fine settimana di Hockenheim, sembra essere la favorita, specialmente con Hamilton, che ha dimostrato di trovarsi molto a suo agio su questa pista. Nella sessione mattutina ha ottenuto il miglior tempo precedendo la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Vettel. Il pilota inglese ha ottenuto il suo miglior tempo nel primo run quando la pista era sicuramente molto sporca mentre, nel secondo tentativo, con gomme medie non è riuscito a migliorare il proprio crono ottenendo comunque un ottimo tempo in 1:17,4. Hamilton si è confermato anche nelle prove libere 2 ottenendo il terzo tempo utilizzando le gomme hard con Bottas che si è classificato al quarto posto con le medie. Il cinque volte campione del mondo, pur utilizzando pneumatici meno prestazioni rispetto a Gasly, Verstappen e Bottas, aveva il potenziale per ottenere il miglior tempo ma non è riuscito a mettere insieme nello stesso giro tutti i best sector. In casa Mercedes la pioggia del pomeriggio ha complicato il lavoro di Bottas visto che, in mattinata, non ha percorso nemmeno un giro a causa di un problema alla Power Unit. I meccanici anglo-tedeschi hanno deciso di sostituire il motore endotermico specifica 1 per montare quello portato in pista in Canada abbinato ad una nuova batteria (2° componente) e a una nuova centralina (2° componente). Red Bull, come da previsioni della vigilia, è molto forte in questo fine settimana e questo è confermato dalla seconda posizione di Verstappen e la quarta di Gasly.