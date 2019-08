Lewis Hamilton è determinato a riscattarsi dalla prestazione del Gran Premio della Germania. Primo nella mattinata e terzo nella seconda sessione del venerdì. "Le prime libere sono state una buona sessione. Ovviamente non vedevo l'ora di tornare in pista e poter salire in macchina per sentirmi meglio. Fin dall’inizio il bilanciamento è stato buono, abbiamo fatto dei cambiamenti durante la sosta, ma non abbiamo potuto testarli per via del meteo piuttosto insidioso", ha commentato il pilota della Mercedes, che invita i suoi avversari alla sfida: "Sono sorpreso di vedere quanto siamo vicini a Red Bull e Ferrari, speriamo che la situazione rimanga la stessa durante il weekend".