"E' stato difficile oggi, ho fatto abbastanza fatica con il bilanciamento della macchina in entrambe le sessioni. Mi sono trovato meglio sul bagnato quindi spero che domani piova in qualifica", così Charles Leclerc ha commentato il settimo posto ottenuto nel venerdì di prove libere a Budapest, lamentando al team radio una certa instabilità del posteriore. Una sessione condizionata da temperature molto basse e pioggia leggera che ha limitato il lavoro svolto dai piloti in pista. Sugli aggiornamenti portati in casa Ferrari: "Li promuovo, sono stati positivi, è sempre una buona cosa avere novità im pista da provare. Speriamo di fare uno step in avanti domani".