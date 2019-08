Luca Ghiotto, attualmente impegnato nel campionato in Formula 2, ha dato prova di essere un pilota di talento grazie alle vittorie in Bahrain e Silverstone. Durante il weekend del Gran Premio d'Ungheria sono emerse alcune indiscrezioni circa un'ipotetica promozione del driver veneto in Formula 1 con la Toro Rosso. Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko già in passato aveva indicato Ghiotto tra i papabili piloti che sarebbero potuti approdare nella scuderia di Faenza, ma per vedere il pilota italiano sul sedile di una Toro Rosso dovrebbero presentarsi degli scenari particolari, come una possibile promozione di Daniil Kvyat o Alexander Albon in Red Bull e una conseguente retrocessione di Pierre Gasly. Per ora si tratta solo di una indiscrezione non confermata, ma quel che è certo è che l'idea allettante di rivedere un pilota italiano in Toro Rosso stuzzica particolarmente il team; l'ultima volta che accadde fu con Vitantonio Liuzzi nel biennio 2006/2007.