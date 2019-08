"Ho fatto un errore non necessario, inaccettabile in Q1". Charles Leclerc è severo con se stesso nel commentare le qualifiche del GP d'Ungheria, che pure ha chiuso al quarto posto dopo aver picchiato su un muretto nella prima fase. "Ho fatto due errori in due gran premi consecutivi - prosegue il pilota della Ferrari - devo capire come concentrarmi di più. Devo ringraziare i meccanici e il team che hanno fatto un grande lavoro per rimettermi in pista. Comunque non credo che questo abbia influito sui tempi, siamo un po' lontani".