La F1 va in vacanza per la consueta pausa estiva (il Mondiale riprenderà con l'appuntamento in Belgio il 1° settembre, diretta esclusiva Sky Sport) e Kimi Raikkonen ne approfitta per concedersi un po' di riposo in Italia. Niente sport pazzi questa volta: i tuffi spericolati in piscina di metà luglio lasciano al posto a cene romantiche e tramonti mozzafiato al fianco della moglie Minttu, splendida modella che lo accompagna in quella che la coppia finlandese considera la loro seconda casa.