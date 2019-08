Nella decisione di Red Bull di retrocedere Pierre Gasly in Toro Rosso, c’è la prova che la scuderia austriaca non potesse contare sul francese per attaccare il secondo posto nella classifica costruttori della Ferrari. La possibilità di far ruotare i propri piloti tra due scuderie rappresenta per Helmut Marko l’occasione per scommettere su Alexander Albon che avrà a disposizione metà stagione per confermare il suo sedile. In casa Mercedes, il team principal Toto Wolff è chiamato a una decisione difficile tra Esteban Ocon, giovane talento del vivaio Mercedes e Valtteri Bottas, seconda forza del Mondiale. Pensando al futuro più lontano, si propone un'incognita in Ferrari, con Sebastian Vettel che andrà in scadenza a termine 2020. Maranello dovrà decidere chi affiancare a Charles Leclerc, e Daniel Ricciardo è tra i papabili piloti a subentrare qualora il tedesco non rinnovi con la Rossa.