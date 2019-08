In estate la Formula 1 si concede la tradizionale pausa estiva, attesa con ansia soprattutto da chi è costantemente presente sui campi di gara. Nelle sedi delle squadre tutti gli interruttori sono in posizione ‘off’, e l’assenza del personale crea un silenzio quasi irreale. Ma nei luoghi di vacanza qualche telefono resta acceso, soprattutto quelli dei responsabili dei team. Tra una gita in barca e una cena stellata si susseguono trattative, che l’orecchio teso di Sky Spy è sempre pronto a cogliere.

Prima dello ‘shutdown’ estivo, Toto Wolff aveva anticipato che la scelta del pilota che affiancherà Lewis Hamilton la prossima stagione sarebbe stata presa sulle spiagge della Sardegna, dove il team principal della Mercedes trascorre abitualmente le vacanze estive, e così è stato. Nel pieno rispetto della tradizione (“squadra vincente non si cambia”) la possibilità di vedere Esteban Ocon al fianco di Hamilton è sfumata. La figura di un giovane rampante come il francese non è stata ritenuta affidabile e rassicurante come quella di un Bottas che in questi anni ha garantito al team il contributo necessario per la vittoria nel Mondiale Costruttori confermando un’ottima convivenza con Hamilton.

Il finlandese affronterà così la sua quarta stagione nel team campione del Mondo. È una vittoria per Bottas ma anche per Lewis Hamilton, che non ha mai nascosto di apprezzare il compagno di squadra delle ultime tre stagioni. Ad uscire sconfitto da questa scelta è ovviamente Ocon, ma non solo. Anche per il programma junior della Mercedes il rinnovo di Bottas non è una buona notizia, perché da anni prova invano a piazzare uno dei suoi giovani nel team di riferimento, operazione che abbiamo visto completare con successo più volte da Red Bull seguita recentemente anche da Ferrari e McLaren.

"Ocon è a caccia di un’alternativa - ha rivelato un informatore a Sky Spy - e da questo possiamo dedurre che la decisione in casa Mercedes è stata presa. Le notizie sono due: Bottas resta e Ocon se ne va, uscendo definitivamente da casa Mercedes". Quindi possiamo considerare Ocon un pilota Renault? "Non scommetteteci la casa - ha chiarito il nostro interlocutore - perché è una concreta possibilità ma non una certezza. Anzi, vi dico di più: se dovessi scommettere, una puntata azzardata ma di quelle che mi piacciono, darei un 1% in più di chance alla Haas. Sorpresi?".