Doppietta Ferrari nel primo giorno in pista a Spa, circuito che segna la ripresa del Mondiale di Formula 1 dopo la pausa estiva: Vettel è il più veloce delle Libere 1 davanti a Leclerc, mentre nel secondo turno le loro posizioni si invertono. Leclerc chiude il venerdì del 13° GP della stagione con il tempo di 1:44.123, nella sua prestazione spicca in particolare un primo settore impressionante. Da rivedere invece l'usura delle gomme per le Rosse, in difficoltà nel passo gara soprattutto Vettel. Da questo punto di vista le migliori sono le Mercedes di Bottas (fresco di rinnovo di un altro anno) e Hamilton, rispettivamente terzo e quarti. Problemi anche per il britannico, leader del Mondiale con 62 di vantaggio sul proprio compagno di squadra: sostituiti il pedale dell'acceleratore nelle FP1, il casco nelle FP2. Calo di potenza imprevisto nel motore nel secondo turno per Verstappen, sesto. A sorpresa fa meglio di lui Perez, la cui giornata ha tuttavia un epilogo amaro: prende fuoco il motore della sua Racing Point a circa due minuti e mezzo dal termine, sessione chiusa in anticipo per tutti. Venerdì decisamente impegnativo, per i tecnici della Racing Point: l'altra vettura, quella di Stroll, si apre nel primo turno del fianco destro, sono immagini stile Robocop quelle provenienti dal circuito di Spa. Non al top a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra, quella del freno, Raikkonen riesce comunque a concludere la giornata nella top ten: è 7°.