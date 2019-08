Hamilton pronto per allungare in vetta al Mondiale, nella settimana del GP del Belgio: dopo 12 GP comanda in classifica con 62 punti di vantaggio su Bottas, compagno di squadra confermato per il 2020 in Mercedes. Proprio riguardo il prolungamento contrattuale del compagno di squadra, il campione del mondo britannico ha sottolineato: "La continuità è un fattore molto importante in un team. Sarà il quarto anno di collaborazione con Bottas, il nostro rapporto professionale è molto buono, lui sta costantemente migliorando, quindi credo che sia stata una decisione molto intelligente quella di confermarlo. Mi piace molto lavorare con lui, andiamo d'accordo sia fuori sia in pista". Hamilton è pronto per andare all'attacco della seconda parte della stagione: "Sono fiero di come sia andato il Mondiale fino a questo momento. Durante la pausa ho passato molto tempo a a riflettere sui miei punti deboli pensando a come migliorare, per esempio so che devo fare passi avanti in qualifica", ha spiegato il pilota della Mercedes.