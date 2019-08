Charles Leclerc nel giovedì del Gran Premio del Belgio è determinato ad affrontare al meglio la seconda parte della stagione e ha parlato della doppietta Spa-Monza, tracciati favorevoli alle carartteristiche della SF90: "Sono due piste che dovrebbero adattarsi più facilmente alla nostra macchina. Sono due opportunità importanti. In Ungheria non è stato facile, abbiamo finito a oltre un minuto da Red Bull e Mercedes, non penso sia solo la tipologia della pista che ci farà cambiare così tanto". Rientrati dalla pausa estiva, dopo tre settimane dall'ultimo GP a Budapest, il monegasco ne approfitta per tracciare il bilancio della prima parte del campionato: "Sono felice della prima parte della stagione, anche se ci sono cose che non mi sono piaciute e credo di averle già sottolineate diverse volte, mettendo in rilievo gli errori commessi. Ma è su quello che devo lavorare. Se devo essere sincero, in questo periodo di vacanze ho cercato di staccare, cercando di pensare a qualcosa d’altro, per arrivare qui al massimo della concentrazione, nel tentativo di conquistare il migliore risultato possibile".