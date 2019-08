Dopo l'annuncio del rinnovo di Valtteri Bottas alla Mercedes, il pilota di riserva Esteban Ocon approda in Renault per la stagione 2020. Il pilota francese afficancherà Daniel Ricciardo e sostituirà Nico Hulkenberg a partire dall'anno prossimo. Per Ocon si tratta di un accordo pluriennale con la scuderia francese dopo le esperienze in Manor e in Force India. "Sono molto orgoglioso di diventare un pilota Renault. Sono cresciuto ad Enstone, a partire dalla Lotus nel 2010 e poi con Renault. Sono molto legato a questo team e a tutti coloro che vi lavorano. Sono coloro i quali mi hanno aperto le porte del motorsport di alto livello. In secondo luogo, sono lieto che un team con grandi ambizioni mi abbia affidato l’opportunità di dimostrare ancora una volta le mie capacità in Formula 1. È una responsabilità che prendo molto sul serio. La fiducia che hanno in me per aiutare la crescita della squadra è una pressione molto positiva e non vedo l’ora di dare il meglio di me stesso", ha dichiarato il 22enne dopo l'annuncio ufficiale.