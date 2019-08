Soddisfatto a metà. Charles Leclerc ha concluso la prima giornata di prove libere in testa con un tempo di 1.44:123, staccando di oltre 6 decimi il compagno Sebastian Vettel. Subito dopo, le Mercedes a circa 8 decimi a dimostrazione del fatto che la Ferrari è in gran forma sul tracciato belga per quanto riguarda il giro veloce, ma soffre nella simulazione gara. "La giornata è sicuramente positiva - ha commentato il monegasco - sul passo qualifica ci siamo, sul passo gara c’è ancora da fare. Comunque restiamo prudenti anche per le qualifiche perché non sappiamo quanta potenza potranno esprimere le Mercedes, e quindi potrebbe essere dura anche la sessione per la pole". La Rossa ha fatto la differenza nel primo settore della pista, mentre ha faticato maggiormente nel secondo: "Il bilanciamento della macchina nei tre settori è abbastanza buono, il secondo è certamente quello in cui paghiamo qualcosa e dobbiamo provare a migliorare".