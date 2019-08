Venerdì da incubo per la Racing Point sul circuito di Spa. Dopo la "sbucciatura" della vettura di Lance Stroll con la power unit scoperta sul lato destro, problemi anche per Sergio Perez nella seconda sessione di libere. Motore in fiamme per il pilota messicano, che nel finale della FP2 stava facendo il miglior giro sul passo gara. Una prestazione sorprendente, vanificata da un problema tecnico che ora potrebbe causargli una penalità in griglia. Perez ha capito che il suo week end belga potrebbe essere già compromesso ed è uscito sconsolato dall'abitacolo

