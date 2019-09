Vettel e il gioco di squadra

Vettel ha fatto la sua parte, 'sacrificandosi' per il compagno di squadra fino a lasciarlo passare per involarsi verso la vittoria, in una sorta di ideale staffetta che sembra preannunziare un futuro forse non così lontano. Leclerc non ha sbagliato nulla nel fine settimana, dominando libere e qualifiche, e solo la sfortuna che lo ha un po' perseguitato finora poteva fare temere in una nuova delusione. A 22 anni non ancora compiuti è invece diventato il pilota più giovane ad aver mai vinto al volante delle Rosse. Anche oggi ha gestito al meglio le gomme, almeno meglio di Vettel che ha avuto problemi fin sa subito, riuscendo a gestirle fino ai convulsi ultimi giri, con Hamilton arrembante che gli è arrivato quasi a ruota sul traguardo. "Senza Seb e senza quello che ha fatto sarebbe stato molto difficile tenere Lewis, andava troppo forte. Grazie a Seb per avere tenuto Lewis dietro qualche giro". Il britannico - che comunque vola verso il sesto mondiale con 65 punti di vantaggio su Bottas - ha capito con chi avrà a che fare d'ora in poi, visto che la SF90 sembra aver ritrovato un equilibrio invidiabile, in più ad una sola settimana dallo a questo punto attesissimo GP d'Italia a Monza. "Il prossimo weekend e' importantissimo, per me e per tutto il team - ha commentato Leclerc -. Con quello che abbiamo, sulla carta pensiamo che sia una pista positiva per noi, quindi speriamo di avere un buon risultato". "Sono contento per Charles, per la squadra e i tifosi. E' stata una gara lunga, difficile e dura, abbiamo sofferto anche al muretto ma l'importante era portarla a casa. E' una vittoria che fa bene al morale", ha dichiarato Binotto, che ha gustato la prima vittoria sotto la sua gestione.