Lo chiamano "Il Predestinato" e da oggi anche i più scettici si saranno convinti che Charles Leclerc lo è sul serio. Il 21enne di Monte-Carlo, dopo una super pole position, ha conquistato anche il successo al GP del Belgio, risollevando il morale di una Ferrari che nel corso di questo Mondiale 2019 è stato fino ad ora sottotono. Faccia pulita, con quei lineamenti delicati che un po' ricordano Ayrton Senna e un talento cristallino, Leclerc in un certo senso è stato designato da Lewis Hamilton come suo "erede". Sarà la pista a dirci in futuro se effettivamente sarà così. Per ora ci godiamo il suo primo acuto tra i big della F1 che arriva dopo un percorso che ora più che mai ci convince del suo essere un predestinato.

La storia del "Predestinato"

La carriera di un pilota di Formula 1, nel suo percorso di avvicinamento alla massima categoria, è determinata spesso da singoli momenti, fugaci opportunità da sfruttare per non rimanere schiacciati dall'ambiente ristretto del motorsport. Charles Leclerc ha stupito per velocità pura, ma forse ancora di più per la freddezza con la quale ha dominato il Mondiale di Formula 2 del 2017, per quell'atteggiamento serafico di fronte alle pressioni che non è difficile da riconoscere nel suo linguaggio del corpo anche durante le interviste. Ha colto la sua occasione, scalando diverse posizioni nelle gerarchie dei piloti, nonostante un anno, secondo lui, "molto difficile. Sono dovuto crescere in fretta a causa sia della natura della mia professione, che di circostanze personali". Il 23 giugno del 2017 Leclerc, pilota del team Prema, scendeva sul tracciato cittadino di Baku per le prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan. Tre giorni prima era stato lui stesso ad annunciare la morte di suo padre, ad appena 54 anni, con un post su Twitter. Leclerc veniva da tre pole position nei primi tre Gran Premi, dei quali si era però aggiudicato una sola volta la feature race, ovvero gara-1, quella più importante, mentre in Bahrain aveva vinto gara-2 con una strategia insolita e una rimonta da fuoriclasse. "Credo che il mio più grande risultato in termini di prestazioni sia stata la pole position di Baku, pochi giorni dopo la morte di mio padre", ha detto Leclerc qualche mese fa, dopo l'annuncio del debutto in Formula 1 con l'Alfa Romeo-Sauber. "Sono andato a quel weekend senza aspettative, ma al tempo stesso volevo renderlo orgoglioso. Ho corso per lui, mi ha dato forza".

Prime mosse verso la Formula 1

Dopo la pole position, Leclerc ottenne la vittoria in gara-1 e di fatto si impose anche in gara-2 partendo dalla posizione in griglia riservata a chi vince la corsa del sabato, ovvero l'ottava, prima di essere retrocesso sul secondo gradino del podio per una banale penalizzazione. In quel momento Leclerc si stava giocando a distanza il duello contro un altro pilota da poco entrato nell'orbita Ferrari, l'italiano Antonio Giovinazzi, per un futuro in Formula 1. Ma fu soprattutto con il weekend di Baku che Leclerc impose una sterzata decisiva, ponendo solide basi su quello che viene considerato il Campionato di GP2 o Formula 2 più dominato nella storia della categoria. L'approdo naturale di Leclerc è stata la promozione in Formula 1. La Ferrari, che lo aveva dal 2016 nella sua Academy, ha sfruttato i rapporti molto stretti con il team Sauber per piazzarlo sulla nuova vettura brandizzata Alfa Romeo. Leclerc debutterà ufficialmente in Formula 1 al Gran Premio di Australia 2018. Ha trasformato una situazione difficile, il lutto familiare, in una motivazione ulteriore di perseguire e concretizzare il suo sogno.

Le origini e l'importanza di Bianchi

Il percorso di Leclerc prevedeva la possibilità di un approdo in Ferrari, con la premessa di una buona stagione in Sauber. Una strada che sembrava destinata al suo più grande amico: Leclerc fin da piccolo corse nel kartodromo di Brignoles, gestito dal padre di Jules Bianchi, le cui rispettive famiglie sono da sempre in stretti rapporti di amicizia. Bianchi era otto anni più grande di Leclerc e per lui rappresentava una sorta di fratello maggiore: fu il primo pilota ad essere ingaggiato nel 2009 dall'allora neonata Ferrari Driver Academy di Massimo Rivola e, nonostante una stagione in parte deludente in GP2 nel 2011, ottenne il volante della Marussia in Formula 1 nel 2013. Dopo alcune ottime prestazioni - tra cui diverse qualificazioni in Q2 e i punti ottenuti a Montecarlo - Bianchi trovò la morte a Suzuka nel 2014, più di 20 anni dopo Ayrton Senna nell'ultimo incidente fatale in Formula 1 fino a quel momento, spirando definitivamente il 17 luglio 2015 dopo nove mesi di coma.

Quando Bianchi scomparve, mentre era uno dei nomi candidati alla possibile successione di Kimi Raikkonen in Ferrari, Leclerc era impegnato nel campionato europeo di Formula 3, la stessa categoria nella quale corse suo padre negli anni Ottanta. Originario del Principato di Monaco, Leclerc iniziò a correre nei kart nel 2005, a otto anni, grazie alla passione tramandata proprio dal padre Hervé: "Come tutti i piloti era difficile combinare sia le corse che la scuola", dice. "Ho provato a farlo nel miglior modo che potevo: studiavo a casa e mia nonna mi aiutava sempre a fare i compiti quando tornavo dalle corse, si prendeva sempre cura di me".