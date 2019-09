Mancava l'annuncio ufficiale, arrivato direttamente sul palco del Duomo in occasione della festa per i 90 anni della Scuderia Ferrari. Il circuito di Monza ospiterà il Gran Premio d’Italia sino al 2024. La fatidica firma è stata messa nero su bianco da Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile club d'Italia. In un colpo solo il numero uno dell'Aci cancella l’asterisco accanto al circuito italiano nel calendario provvisorio del 2020 e regala una gioia a tutti i tifosi della Rossa. Continua dunque, almeno per i prossimi cinque anni, il rapporto tra il mitico tracciato dell’autodromo nazionale di Monza e il "Circus" della Formula 1. Una buona notizia per tutti gli appassionati italiani alla vigilia del 90° Gran Premio della storia del circuito.