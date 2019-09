"È una bella sensazione essere il più veloce dopo il venerdì, ma non sono sicuro che la situazione rimarrà questa". Charles Leclerc commenta così a caldo il venerdì di prove libere a Monza, dove ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni. Il pilota della Ferrari, che arriva dal successo in Belgio, non si fida delle Mercedes: "Sono piuttosto veloci, hanno fatto il loro giro buono in condizioni difficili, dopo che aveva ricominciato a piovere, quindi a parità di condizioni le cose potrebbero andare diversamente. C'è ancora parecchio lavoro da fare".