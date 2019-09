Sebastian Vettel è "molto insoddisfatto". Tredicesimo al traguardo al Gran Premio di Monza, il tedesco della Ferrari è stato protagonista di un doppio errore alla variante Ascari: prima si è girato, perdendo il posteriore, e pochi istanti più tardi ha rischiato di restare coinvolto in un incidente con Stroll dopo essere rientrato in pista con una manovra pericolosa. "Non l'ho proprio visto arrivare - si scusa Vettel -, mi si e' innescato l'anti-stallo e non ha certo aiutato il fatto di essermi bloccato sul cordolo". Ma Vettel non cerca però alibi: "Posso essere stato condizionato dal caos nelle qualifiche di sabato? No, ero di buon umore. Non ha avuto alcun impatto".