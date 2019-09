Dopo aver vinto il Gran Premio di Monza ha lasciato il circuito in taxi, come uno spettatore qualunque. E infatti Charles Leclerc non è stato riconosciuto. "Il tassista non mi vedeva e mi ha chiesto se fossi andato a vedere la gara". Poi il commento che fa sorridere. "Il giovane è veramente forte...". L’aneddoto è stato raccontato dal pilota monegasco in un’intervista concessa al Tg1. Leclerc il Gran Premio l’aveva visto eccome, da una posizione privilegiata: nell’abitacolo della sua SF90, in testa dall’inizio alla fine. Prima di salutare il tassista, la rivelazione. "Gli ho detto che ero il giovane molto forte di cui parlava. E’ stato divertente".

"Voglio diventare campione del mondo"

Leclerc ha poi aggiunto. "Io un freddo? Per nulla, prima mi arrabbiavo molto anche se arrivavo secondo e mi demoralizzavo. Ora sono molto più forte di testa rispetto a qualche anno fa. Il mio prossimo obiettivo? Diventare campione del mondo, lo voglio assolutamente".