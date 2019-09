Leclerc: "Singapore circuito difficile, ma unico"

Charles dimostra calma e lucidità, nell’analizzare il prossimo GP sul sito ufficiale della Ferrari: "Singapore è forse la gara più difficile da affrontare per un pilota, per temperature e umidità. Dal mio punto di vista rimane un fine settimana unico, anche per il fatto che si corre in notturna. Non vedo l’ora di girare lì. Dopo due vittore, a Spa e Monza, questo circuito può essere ostico per la nostra vettura: pochi rettilinei e curve lente potrebbero complicarci la vita. Ma siamo molto motivati ad ottenere il miglior risultato possibile".