"Non la paragono ad altre stagioni, la prendo com'è e ovviamente so che non è eccezionale. Ma alla fine non è un disastro". Così Sebastian Vettel, nel giovedì del GP di Singapore, ha risposto in conferenza stampa ad una domanda sulla sua complicata stagione in Ferrari. "Nel weekend la gara è il momento clou, e un momento può cambiare l'intera gara e in quel caso è successo", ha poi aggiunto con riferimento a quanto accaduto a Monza, con un errore decisivo nei primi giri del GP poi vinto dal compagno di squadra Charles Leclerc. "Ovviamente sono stato il primo ad ammettere l'errore dopo la gara ed è stato molto chiaro. Sfortunatamente, queste cose fanno parte di noi e delle corse", ha proseguito il tedesco sull'episodio di due settimane fa.

Non è la stagione peggiore

"Amo ancora correre e voglio ancora migliorare. Devi finire questa stagione e prepararmi per la prossima. Questo non è il momento peggiore della mia carriera. Non è eccezionale, ma non è nemmeno un disastro. "Non ricordo tutta la mia carriera a dire il vero, ma non è certamente il migliore in questo momento, ma non è neanche il peggiore", ha detto il 32enne di Heppenheim spiegando l'andamento di questo campionato.

La Ferrari a Singapore

La Scuderia di Maranello ha portato un nuovo pacchetto aerodinamico a Marina Bay , con una nuova ala anteriore e posteriore. Vettel, ovviamente, spera che i cambiamenti aiuteranno la squadra in un circuito a cui non si aspetta di andare particolarmente bene: "Sulla carta sappiamo cosa ci aspettiamo e speriamo di vedere lo stesso in pista. L'ultima volta che abbiamo avuto il massimo carico aerodinamico sull'auto è stata in Ungheria, quindi speriamo che sia un chiaro passo avanti".



