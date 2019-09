"Farò il massimo per la famiglia di Anthoine"

Le prime parole di Markelov da neopilota Arden sono rivolte a chi ha occupato quel sedile prima di lui: "Darò il massimo, lo farò per la famiglia di Anthoine. Oltre ad essere un buon pilota era anche un bravo ragazzo, sempre allegro, capace di regalare un sorriso a tutti". Un pensiero anche al team che lo ha scelto in un momento così delicato: "Lo ringrazio per aver creduto in me in questa situazione. Correremo insieme, in memoria di Anthoine. Per me sarà una bella opportunità, anche perché la gara sarà in casa. Spero di ottenere un risultato importante, lavorerò duro".