Nulla da fare per l’Alfa Romeo. Il team ha perso il ricorso avanzato contro la FIA dopo la penalità ricevuta in Germania. Nell'appuntamento di Hockenheim del 28 luglio scorso, le due C38 di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi erano state sanzionate con 30 secondi per lo stacco troppo repentino della frizione in fase di partenza. Le due vetture della casa svizzera, arrivate in settima (Raikkonen) e ottava (Giovinazzi) posizione al traguardo, erano state declassate al dodicesimo e tredicesimo posto, uscendo dalla zona punti. A beneficiarne erano stati i due piloti della Haas, Grosjean e Magnussen, il leader del Mondiale Lewis Hamilton (peggior risultato del 2019 per il britannico) e Robert Kubica, che ha ottenuto così il primo punto della stagione per la Williams. 11° il compagno di team Russell.