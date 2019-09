Dopo le vittorie di Spa e Monza e il secondo posto di Singapore, Charles Leclerc si prepara al GP di Sochi. Una gara che potrebbe regalare diversi colpi di scena, come successo d'altronde pochi giorni fa sul circuito di Marina Bay. Per non farsi cogliere impreparato, il pilota della Ferrari si è concesso un pomeriggio sulle 'montagne russe'. Un giro in giostra, prima di quelli in pista nel weekend. Il GP della Russia in diretta domenica alla 13.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

TUTTO SUL CIRCUITO DI SOCHI