In Russia si corre il penultimo appuntamento stagionale del Campionato di F2. In classifica è ancora possibile riacciuffare il leader De Vries, che qui però potrebbe già vincere il titolo. De Vries ha 59 punti di vantaggio su Latifi, 70 su Ghiotto. A questo punto il titolo 2019 può perderlo soltanto il pilota olandese, incappando a Sochi in un fine settimana disastroso, prima dell’appuntamento finale a Yas Marina, a fine novembre. Tutti i team tenderanno alla ricerca di un forte carico aerodinamico. Il tracciato russo è uno stradale con 12 curve a destra e 6 a sinistra. Primo settore veloce, secondo e terzo lenti e tecnici. Torna in pista Artem Markelov, arrembante pilota di casa frenato quest’anno da seri problemi economici. Il russo guiderà accanto a Tatiana Calderon la seconda Arden, quella che fu del povero Anthoine Hubert. Markelov però sarà contrassegnato dal nr.22, poiché il nr.19 è stato ritirato in memoria dello sfortunato pilota francese morto a Spa. A Sochi si chiude invece la prima stagione della nuova F3, che va in archivio con un un bilancio altamente positivo. Gare belle, combattute, spettacolari. Forse team Prema troppo superiore, tant’è che il successo finale lo vincerà di sicuro un suo pilota. E’ l’ultima opportunità per l’indiano Daruvala di attaccare Shwartzman. Primo obiettivo conquistare la pole position e i primi 4 punti in palio nel week-end. La F3, come la F2 dal prossimo anno correrà una gara in più a Zandvoort, in Olanda e vedremo all’opera molti nuovi talenti, uno dei quali debutta proprio in Russia. Si tratta di David Schumacher, figlio di Ralf, nipote di Michael e cugino di Mick. La storia continua…