Charles Leclerc, anche a Sochi, conferma il momento magico della Ferrari che, dopo la batosta ungherese, è riuscita a collezionare 4 pole position consecutive e 3 vittorie. Il pilota monegasco è riuscito, ancora una volta, a battere il compagno di squadra Vettel (scatterà in P3), rifilando al quattro volte campione del mondo un gap di 4 decimi. La Mercedes è riuscita a limitare i danni grazie ad un meraviglioso giro di qualifica di Hamilton che è riuscito a collocare la sua W10 in seconda posizione. In quarta posizione si è piazzato Verstappen che, domani, partirà dalla nona posizione per l’utilizzo del nuovo motore Honda. Il momento no della Mercedes è confermato dal quinto posto di Bottas (al via scatterà in P4) che ha rimediato un distacco dalla SF90 di Leclerc di ben 1 s.