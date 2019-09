Il Mondiale di F1 è in Russia per la sedicesima tappa della stagione. Qui vi spieghiamo come di consueto tutti i punti "critici" del tracciato, guardando con attenzione le curve e il mondo in cui i piloti dovranno affrontarle.

Curva 1

Si percorre flat in 8^ marcia a circa 315 km/h.



Curva 2

Si frena a circa 130 metri. Si passa da 325 km/h a 130 km/h in soli 59 metri. 163 kg di pressione sul freno, 4.9 G di decelerazione. Si percorre in 4^ marcia.

Curva 3

Si percorre flat arrivando fino alla 7^ marcia, moltissimo load laterale sulle gomme a dx.

Curva 13

Gran staccata, si passa da 330 km/h a 120 km/h, con 4.7 G di decelerazione e 168 kg applicati sul freno. Si sposta il brake balance dietro, frenata difficile con angolo volante positivo.

Curva 17/18

Due curve simili a 90 gradi da percorrere in 3^ marcia, velocità minima di curva 17 sono 158 km/h, velocità minima di curva 18 sono 138 km/h. Serve anteriore preciso per andare alla corda, trazione in uscita.