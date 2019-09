Dall’acceleratore si vede quale sia la difficoltà di Vettel

Dal grafico dell’acceleratore si nota quale sia la difficoltà principale di Vettel in questo momento rispetto a Leclerc: in quasi ogni curva del tracciato, mentre Leclerc riesce a tornare sul gas in maniera fluida, Vettel ha quasi sempre difficoltà ed è costretto a rialzare il piede e a modulare la pressione del pedale almeno una volta per ciascuna accelerazione. Osservando il grafico, tra curva 2 e curva 10 si vede molto bene come Vettel (linea gialla) torni sul gas ogni volta nello stesso punto in cui lo fa Leclerc, ma mentre Leclerc riesce poi a premere il pedale e ad accelerare, Vettel ogni volta deve alzare nuovamente il piede.



Questo problema ha ovviamente un impatto enorme sulla prestazione complessiva ed è dovuto di solito ad una difficoltà nella gestione del posteriore della vettura, che in fase di apertura di gas tende evidentemente a scomporsi. Ciò va a confermare quanto il quattro volte campione del mondo abbia difficoltà a gestire una vettura con posteriore instabile, anche in accelerazione. A quanto pare lo stile di guida di Leclerc si addice invece molto bene alla caratteristica della SF90, anche in versione “B”. Tutto però è aperto per la gara che, nonostante il circuito non sia dei più spettacolari, si prospetta ancora molto interessante.