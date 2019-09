Charles Leclerc davanti a tutti anche in Russia. Il ferrarista si prende la pole position nel sabato di Sochi, con un tempo strepitoso: 1:31.628. Quarta pole di fila per Charles, la sesta in stagione: nessuno come lui nel 2019. Al suo fianco in prima fila ci sarà il leader del Mondiale Lewis Hamilton, capace (come a Singapore) di inserirsi tra le due Ferrari. Terzo tempo, infatti, per Sebastian Vettel, che scatterà dalla seconda fila con la speranza di poter migliorare il risultato in gara, come ha fatto nel weekend scorso a Marina Bay.